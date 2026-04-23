Yeni yapılacak düzenlemeyle sanal kumar ve illegal bahis oynatanların yanı sıra oynayanlara da hapis cezası öngörülüyor.

HABER MERKEZİ- Türkiye’de son üç yılda 500 binden fazla yasa dışı sanal bahis ve kumar sitesi erişime engellenmesine rağmen, her seferinde yeni isimlerle açılmalarının önüne geçilemiyor.

2006-2026 döneminde toplam 585 bin 645 internet sitesi için tespit yapıldı ve bunlardan 555 bin 574’ü erişime engellendi.

Milyarlarca dolarlık bir büyüklüğe ulaştığı belirtilen sanal kumar sektörü her yaştan ve her meslekten kişiyi tuzağa düşürüyor.

Yasa dışı bahis oynayanlara da hapis yolu: Kanuni düzenleme geliyor

İntiharlara yol açan ve adeta ocakları söndüren sanal bahis ve kumar konusunda bir yandan da yeni tedbirler alınması gündeme geldi.

Mevcut mevzuatta, sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatanlara 3-5 yıl arasında hapis cezası öngörülürken, oynayanlar Kabahatler Kanunu’na göre 100 bin ile 400 bin lira arasında idari para cezası ile cezalandırılıyor.

Yeni yapılacak düzenleme ile cezaların caydırıcı olması için sanal bahis ve sanal kumar oynayanların da hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Sanal kumar ve sanal bahis sektörünün ekonomiye maliyetinin ise 40 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası