İsrail basını, İran savaşı sonrası ABD’nin bölgedeki gücünü en aza indireceğini, bunun da Türkiye’ye “bölgesel liderlik” yolunu açacağını ve Körfez ülkelerinin İsrail yerine Türkiye’nin “kanatları” altına gireceğini yazdı.

YEŞİM ERASLAN - Savaş sonrası bölgesel düzende ABD’nin etkisi azalırken Türkiye’nin etkisi artacak. İsrail’in Haaretz gazetesinde, Hayfa Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Bölümü’nden Elad Giladi’nin “İran Savaşı yeni bir bölgesel düzen oluşturabilir, daha az ABD, daha çok Türkiye” başlıklı analizi yayımlandı. Yazıda, kapalı kapılar ardındaki diplomatik temaslarla ABD’ye olan güvenlik bağımlılığını “en aza indirmenin” yollarının arandığı kaydedildi.

Özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik ve ittifak arayışlarını yeniden şekillendirme arayışında olduğunun altı çizilen yazıda, “Türkiye bu düşüncenin geliştirilmesinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor” ifadelerine yer verildi. Türkiye’nin son dönemde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerini stratejik bir boyuta çevirdiği vurgulanan yazıda, 19 Mart’ta Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları arasındaki dörtlü zirvenin bu yeni arayışın en somut örneği olduğu ifade edildi.

İSRAİL DIŞARIDA BIRAKILACAK

ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın Türkiye’nin etkisini arttıracak bir dönüm noktası olduğu belirtilen yazıda, şu ifadelere de yer verildi: “Savaşın yalnızca İsrail ile İran arasındaki caydırıcılık dengesiyle değil, aynı zamanda Körfez ülkelerinin ABD’ye olan güvenlik bağımlılıklarını ihtiyatlı ve kademeli bir şekilde sonlandırarak, içeriden inşa edilen bir bölgesel düzenin imkânlarını aramaya başladığı an olarak hatırlanması muhtemeldir.”



Yazıda ayrıca Körfez ülkelerinin Tel Aviv ile siyasi olarak aynı blokta görünmekten kaçındıkları da vurgulandı ve bu durumun Türkiye’nin merkezinde olduğu yeni bölgesel yapıda İsrail’in “dışarıda kalmasına” sebep olabileceği yorumuna da yer verildi.



BAĞCI: ODAK ÜLKEYİZ

Gelişmeleri değerlendiren ODTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, tarihsel olarak bakıldığında söz konusu analizin doğru olduğunu, Türkiye’nin önünde yeni bir şans bulunduğunu ifade etti. Bağcı, “Hem ABD-İsrail ve İran, hem de Rusya-Ukrayna arasındaki savaş eninde sonunda bitecek. Türkiye’nin bölgesel bir oyuncuya dönüşerek, bölgesel liderlik için ikinci bir şansı olacak. Arap milliyetçiliği de eskisi gibi güçlü değil. Türkiye’ye karşı pozisyon alacak bir Arap ülkesi kalmadı. Jeopolitik ve jeostratejik açıdan, Türkiye’nin önünün daha açık olduğu bir sürece giriyoruz. Türkiye, iki tarafı da yani Orta Doğuyu ve Batıyı dengeleyebilecek tek ülke olarak duruyor. İsrail de Türkiye’nin ilginç bir şekilde bölgesel rolünü destekleyecek bir politika arayışı içine girecek. Bırakın Türkiye’ye saldırmayı, Türkiye ile iş birliğini arayacak. Dünyanın yeniden yapılanmasında büyük ihtimalle Türkiye’nin çok daha fazla etkili olabileceği bir sürece doğru gidiyoruz” dedi.

