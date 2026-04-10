Mersin Yenişehir Belediyesinde rüşvet ve ihale yolsuzluğu iddialarıyla düzenlenen operasyonda 30 gözaltı kararı verilirken, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit "hukuka inancımız tam, tüm belgeleri paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Yenişehir Belediyesinde emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Belediye başkan yardımcıları ve şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, hiçbir kurumun hukukun üzerinde olmadığını hatırlatarak, adli makamlarla tam bir iş birliği içinde olduklarını duyurdu.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit

TÜM BELGELER EKSİKSİZ VERİLDİ

İlgili kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgenin eksiksiz şekilde paylaşıldığını ifade eden Özyiğit, sürece tam bir şeffaflık ve iş birliği içerisinde yaklaştıklarını belirtti. Belediyenin kamu kaynaklarının doğru, etkin ve şeffaf kullanımı konusunda hassasiyetini her zaman koruduğunu aktaran Özyiğit, idari süreçlerin ve iç denetim mekanizmalarının titizlikle işlemeye devam ettiğini dile getirdi.

"TEYİT EDİLMEMİŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına gelişmeler oldukça gerekli açıklamaların yapılacağını belirten Özyiğit, vatandaşlardan teyit edilmemiş ve spekülatif bilgilere itibar etmemelerini rica etti.

30 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenişehir Belediyesine yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon düzenlendiği, aralarında belediye başkan yardımcıları, şube müdürleri ve bazı şirket yetkililerinin de bulunduğu yaklaşık 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Belediye binasında arama çalışmalarının yapıldığı, yakalama işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

