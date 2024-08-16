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Yer bilimleri uzmanından deprem uyarısı: O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer bilimleri uzmanından deprem uyarısı: O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli o ille ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların deprem üretebileceğini söyledi. Bingöl ve çevresini uyaran uzman isim, "Orada da 6 veya 6,5'lik bir deprem çok büyük yıkımlara ve can kayıplara yol açacaktır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sivas'ta meydana gelen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, ölü olarak tabir edilen faylar ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İçelli, ölü olarak tabir edilen fayların yıkıcı depremler üretebileceğini ifade ederek, acil tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Yer bilimleri uzmanından deprem uyarısı: O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir - 1. Resim

"BÜYÜK BİR YIKIMA YOL AÇABİLİR"

Daha önce Kahramanmaraş ve Tokat depremlerini öngören eden İçelli, “Türkiye genelinde ‘ölü fay' veya ‘gömülü fay' olarak tabir ettiğimiz birçok fay var. Sadece diri faylara bakmak bizleri yanıltır. Orta ve mikro depremlerin birçoğunun tespit edilememiş fayların üzerinde olduğunu görüyoruz. Hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde de depremler olabiliyor. Her zaman dediğimiz gibi Türkiye'nin her tarafında deprem riski vardır.

6 büyüklüğünde olmaz da 5 olur, 5,5 olur. Ama kırsaldaki 5,5'lik depremler de yıkıcıdır. Köylerde, mezralarda 5,5'lik depremlerin can aldığını çok iyi biliyoruz. Bingöl ve çevresi için de şimdi uyarmanın yeri geldi sanırım. Orada da 6 veya 6,5'lik bir deprem çok büyük yıkımlara ve can kayıplara yol açacaktır. Ölü diye bir fay yoktur. Aslında fayların hepsi canlıdır. Sadece ne zaman harekete geçeceğini bilmiyoruz” dedi.

Yer bilimleri uzmanından deprem uyarısı: O ilde çok büyük bir yıkıma yol açabilir - 2. Resim

"7'LİK DEPREME HAZIR BİNALAR İNŞA EDİLMELİ"

Türkiye genelinde önlem alınması gerektiğinin altını çizen Serkan İçelli, “Özellikle sakınım bantları uygulanıyor. Özellikle Kayseri'de bununla çok ilgileniyorlar. Faya yakın veya uzak demek başka bir şey. Yüzey kırığı oluşturduğunda binaya vereceği hasar başka bir şey. Hatay'da ve Kahramanmaraş'ta ne gördük?

Amanos yırtıldı, gitti Adıyaman ve Malatya'da yıkım yaptı. Yani 200-250 kilometre uzaklıkta dahi yıkım yaptı. Depremlerin ne zaman geleceği belli olmadığı gibi bir anda 7'lik bir depreme hazır olacak şekilde binalarımızı inşa etmemiz gerekiyor. Projelendirmelerin ona göre dizayn edilmesi gerekli” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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