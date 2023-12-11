Yılbaşı öncesi 70 adresteki zehir depolarına baskın! 70 milyon lira vergi kaybı önlendi

11 Aralık 2023 13:13 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 13:13

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de yılbaşı öncesi polis ekipleri tarafından belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile kaçak tütün ürünleri ele geçirildi.

70 AYRI OPERASYONDA BİNLERCE LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki ölümlerinin önüne geçebilmek ve kaçak tütün mamulleri üretim ve tüketiminin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Kent genelinde 70 ayrı adrese operasyon gerçekleştiren ekiplerin yaptığı aramalarda, 41 bin 300 litre sahte etil alkol, 976 şişe sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ile milyonlarca dolu ve boş makaron, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

70 MİLYON TL'LİK VERGİ KAYBI ENGELLENDİ

Olaylarla ilgili toplam 70 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığı öğrenilirken yaklaşık 70 milyon lira vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.