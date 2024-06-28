Yıldız-Mahmutbey metro hattında teknik arıza! Seferler aksadı

M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Arıza nedeniyle Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri de hizmet veriyor.

Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan İstanbullular, kötü bir sürprizle karşılaştı. M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza, vatandaşları mağdur etti.

TEKSTİLKENT'TEN AKTARMALI YAPILIYOR

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

Bir süre sonra konuya dair ikinci bir paylaşım geldi. Yapılan açıklamada, "Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan vatandaşlar seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirtip duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.