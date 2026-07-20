Manisa’da yaşayan 75 yaşındaki Kadriye Sağlam, yıllar boyunca yanında çalıştığı iş insanının kızı olduğunu, yıllar sonra bir itirafla öğrendi. Babalık davasını kazanan Sağlam, soy adını değiştirerek, yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. İşte Kadriye Sağlam’ın hikayesi…

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak’ın haberine göre; 1950'li yıllarda Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre Ümit Etyüzen, Niyazi Üzmez ile birlikteliğinden hamile kaldı, ardından tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendi. Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

Yıllar sonra gelen servet! Milyarder iş adamının babalık itirafı milyarder yaptı, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

YANINDA YARDIMCI OLARAK ÇALIŞTI

Niyazi Üzmez, Ümit Etyüzen ve eşini fabrikalarında çalışması için işe aldı, gerçeği de sakladı. Kalbiye Sağlam, Üzmez ailesinin yanında yardımcı olarak çalışmaya başladı, sonra evlendi. Kalbiye Sağlam’ın annesi Ümit Etyüzen 1996'da hayatını kaybetti.

Yıllar sonra gelen servet! Milyarder iş adamının 'babalık' itirafı milyarder yaptı, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

3 çocuğu olan Niyazi Üzmez, 2022 yılında Kalbiye Sağlam’a biyolojik babası olduğunu itiraf etti. Yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalışan 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, gerçeği öğrenince babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, 2022'de 88 yaşında vefat etti.

Yıllar sonra gelen servet! Milyarder iş adamının babalık itirafı milyarder yaptı, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

DNA TESTİ İLE KESİNLEŞTİ

Anne Ümit Etyüzen'in mezarı açılarak, baba Niyazi Üzmez'in de cenazesi morgdayken DNA testi için örnekler alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle Niyazi Üzmez'in Kalbiye Sağlam’ın yüzde 99,9 biyolojik babası olduğu kesinleşti.

Yıllar sonra gelen servet! Milyarder iş adamının babalık itirafı milyarder yaptı, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

1 MİLYAR LİRALIK SERVETE ORTAK OLDU

Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Kalbiye Sağlam, dava sonrasında Üzmez soyadını aldı.

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