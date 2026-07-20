Yıllar sonra gelen servet! Milyarder iş adamının 'babalık' itirafı milyarder yaptı, DNA testi gerçeği ortaya çıkardı
Manisa’da yaşayan 75 yaşındaki Kadriye Sağlam, yıllar boyunca yanında çalıştığı iş insanının kızı olduğunu, yıllar sonra bir itirafla öğrendi. Babalık davasını kazanan Sağlam, soy adını değiştirerek, yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. İşte Kadriye Sağlam’ın hikayesi…
- Ümit Etyüzen, Niyazi Üzmez ile birlikteliğinden hamile kalarak kızı Kalbiye'yi doğurdu ve babalık gizlendi.
- Kalbiye Sağlam, annesi ve babalığı gizlenen kişiyle aynı fabrikada çalıştı, sonra evlendi.
- 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, 88 yaşında vefat eden Niyazi Üzmez'in 2022'deki itirafı üzerine babalık davası açtı.
- Anne mezarından ve baba cenazesinden alınan DNA örnekleri, Niyazi Üzmez'in Kalbiye Sağlam'ın biyolojik babası olduğunu yüzde 99,9 kesinlikle doğruladı.
- Kalbiye Sağlam, babalık davasını kazanarak Üzmez'in yaklaşık 1 milyar liralık servetine ortak oldu ve Üzmez soyadını aldı.
Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak’ın haberine göre; 1950'li yıllarda Manisa’nın Turgutlu ilçesinde iddiaya göre Ümit Etyüzen, Niyazi Üzmez ile birlikteliğinden hamile kaldı, ardından tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendi. Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.
YANINDA YARDIMCI OLARAK ÇALIŞTI
Niyazi Üzmez, Ümit Etyüzen ve eşini fabrikalarında çalışması için işe aldı, gerçeği de sakladı. Kalbiye Sağlam, Üzmez ailesinin yanında yardımcı olarak çalışmaya başladı, sonra evlendi. Kalbiye Sağlam’ın annesi Ümit Etyüzen 1996'da hayatını kaybetti.
YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ
3 çocuğu olan Niyazi Üzmez, 2022 yılında Kalbiye Sağlam’a biyolojik babası olduğunu itiraf etti. Yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalışan 75 yaşındaki Kalbiye Sağlam, gerçeği öğrenince babalık davası açtı. İş insanı Niyazi Üzmez, 2022'de 88 yaşında vefat etti.
DNA TESTİ İLE KESİNLEŞTİ
Anne Ümit Etyüzen'in mezarı açılarak, baba Niyazi Üzmez'in de cenazesi morgdayken DNA testi için örnekler alındı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle Niyazi Üzmez'in Kalbiye Sağlam’ın yüzde 99,9 biyolojik babası olduğu kesinleşti.
1 MİLYAR LİRALIK SERVETE ORTAK OLDU
Kalbiye Sağlam, Turgutlu 2. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasını kazandı. Sağlam, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete ortak oldu. Kalbiye Sağlam, dava sonrasında Üzmez soyadını aldı.