Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve sanal kumar ile ilgili sunum yaptı. Bu işin bir arz, bir de talep tarafı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Cezalar caydırıcı ve artan cezalar olacak. Adalet Bakanlığımız bu konuları çalışıyor" dedi.

Emrah Özcan - ANKARA AK Parti MYK toplantısında yasa dışı bahis ve sanal kumar ile ilgili sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Cumhurbaşkanı’mız bu konuda çok hassas. Bir sosyal yara olarak görüyor bu meseleyi ve burada yapılması gereken her şeye çok güçlü bir siyasi iradeyle destek veriyor. Partimiz de bu vesileyle daha detaylı bir şekilde neler yapıldığını gördü. Parti olarak da bu konuda çalışmalar yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"Uzun süren bir çalışma sonucunda bütün kurumlarımızın içinde olduğu bir eylem planı hazırlamıştık" diyen Yılmaz şöyle devam etti:

"Bu işin bir arz tarafı var, bir de talep tarafı var. Arz tarafında kolluk kuvvetlerimizin güçlendirilmesi, caydırıcılık hükümlerinin önlenmesi ve bu sanal medyada sitelerin kapatılması, mali olarak işlerin takibi bunlar arz tarafında. Bir de talep tarafı var. Talep tarafında da toplumsal farkındalık ve iletişim çok önemli. Yani insanların bu tür şeylere girmemesi bağımlılıklara, burada işte milli eğitimden medyadaki kamu spotlarını birçok alt başlık, sivil toplumun bu konuda harekete geçirilmesi, ailelerin daha fazla bu olaya sahiplenmesi gibi çok çeşitli boyutları var.

"CEZALAR CAYDIRICI OLACAK"

Dolayısıyla bütüncül bir plan ile kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek. Burada ifade edilen fikirler, diğer yeni fikirlerle birlikte eylem planımızı geliştirerek uygulamaya devam edeceğiz. Cezalar caydırıcı ve artan cezalar olacak. Adalet Bakanlığımız bu konuları çalışıyor."

