Yılmaz Özdil, Selçuk Bayraktar'ın Soma şehidinin kızı Betül'ün gökyüzü hayalini gerçekleştireceğini söyledi! İşte Bayraktar'ın teklifi

Yılmaz Özdil, Selçuk Bayraktar'ın Soma şehidinin kızı Betül'ün gökyüzü hayalini gerçekleştireceğini duyurdu. Çağrısına sessiz kalmayan Selçuk Bayraktar'a teşekkür eden Yılmaz Özdil, Betül ve annesinin kısa süre içinde Selçuk Bayraktar ile görüşeceğini söyledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Soma şehidinin kızı Betül için dün Selçuk Bayraktar'a bir çağrıda bulunmuştu. Özdil, Selçuk Bayraktar'ın Betül ile görüştüğünü ve müjdeli haberleri olduğunu söyledi.

ÖZDİL'DEN SELÇUK BAYRAKTAR'A ÇAĞRI

Yılmaz Özdil, hayali gökyüzü olan Soma şehidinin kızı Betül için Selçuk Bayraktar'a bir çağrıda bulundu. Özdil yaptığı açıklamada, "Havacılık gururumuz olan sizden ve şirketinizden, gazeteci olarak değil sıradan bir yurttaş olarak yardım rica ediyorum. Siyasetten bağımsız bir konu bu, dünya görüşlerimizin uyumlu olup olmamasıyla ilgili değil. O küçücük yüreğiyle cennete yazdığı mektupla tek başına bu kadar çok şeyin değişmesine vesilen olan bir kız çocuğunun hayaliyle ilgili bir konu. Değerli Selçuk Bayraktar; eminim siz de 9 yaşındayken uçak hayalleri, pilotluk hayalleri kuruyordunuz. Bugün o hayallerin sizi getirdiği yerdesiniz. Lütfen Betül'e sahip çıkın. Hayalinin hayal olarak kalmaması için lütfen gereğin yapılmasını sağlayın." ifadelerine yer vermişti.

SELÇUK BAYRAKTAR BETÜL VE ANNESİ İLE KONUŞTU

Yılmaz Özdil, YouTube üzerinden yaptığı canlı yayında müjdeli haberi verdi. Selçuk Bayraktar'ın Betül ve annesi ile görüştüğünü duyuran Özdil, "Türkiye'nin havacılıktaki gururu Selçuk Bayraktar'a 'Şehit kızı Betül'ün gökyüzü hayallerinin hayal olarak kalmasına izin vermeyin' diyerek bir çağrıda bulunmuştum. Değerli Selçuk Bayraktar bizzat Betül ve annesini telefonla aradı. Ve dedi ki; Türk Hava Kurumu Üniversitesi seni kabul etti. Pilot olmak istiyorsan ol ama bana sorarsan gel benim yanıma sana üniversite seçenekleri sunalım, seni mühendis yapalım. Mezun olduktan sonra da İHA'ların mühendisliğinde çalışırsın. İsterseniz araç gönderip şuan sizi aldırayım. Siz nasıl isterseniz." dediğini anlattı.

İLK GÖRÜŞME İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Betül ve annesinin Selçuk Bayraktar ile dün ikinci kez görüştüklerini belirten Yılmaz Özdil, "Yarın ya da en geç pazartesi günü Selçuk Bayraktar'ın yanına gidecekler. Önce İHA'ların geliştirildiği tesisler gezdirilecek, Betül'ün hayal dünyası büyütülecek. Sonra bazı vakıf üniversitelerinin, galiba İstanbul ve Ankara'da kampüsleri geliştirilecek." şeklinde konuştu.