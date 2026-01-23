Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için ekipler çalışıyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, iş makinelerinin açtığı yollarda “kar tünelleri” oluştu.

Hakkari’nin yüksek rakımlı ilçesi Yüksekova, yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor.

Yoğun kar altında hummalı çalışma! İş makineleri dev tünellerle savaşıyor

KAR TÜNELLİ OLUŞTU

Özellikle yüksek kesimlerde iş makineleri, boyunu aşan kar kütleleri arasında ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, ekiplerin açtığı yollarda oluşan “kar tünelleri” yağışın şiddetini gözler önüne seriyor.

Dondurucu soğuklara rağmen ekipler, vatandaşların ve güvenlik güçlerinin mağdur olmaması için stratejik noktalarda yol açma ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, hava şartlarının elverdiği ölçüde karla mücadele çalışmalarının sürdürüleceğini kaydetti.

