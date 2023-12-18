Yoğun kar yağışı hayatı felç etti! İki ilde okullar tatil edildi

18 Aralık 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 10:31

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini yayınladı. Soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini artırmasıyla kar yağışı da başladı. Özellikle doğu bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Iğdır ve Ağrı'nın bazı ilçe ve köylerinde okullar tatil edildi.

Iğdır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; olumsuz hava şartları nedeniyle merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor (Karaçomak), Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Benzer bir açıklama da Ağrı Valiliği'nden geldi. İlde akşam saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle ilçelerde yollar kapandı. Doğubayazıt Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarının kapalı olması nedeniyle ilçedeki köy okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Diyadin Kaymakamlığı da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ile ilçeye bağlı Hacıhalit, Mutlu, Sürmelikoç, Taşkesen ile Yukarıdalören köylerinde eğitime bir gün ara verilmesine karar verdi.

METEOROLİJİ'DEN 4 İL İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki 4 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Uyarıda, Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon'da yaşayanların kuvvetli sağanak ve kar yağışına karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklıklarının güney kıyıları ve Marmara'da önemli bir değişiklik olmayacağı, diğer yerlerde 6 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.