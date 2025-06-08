Yollarda müzikal yolculuk sürüyor! Türk Marşı'ndan sonra sıra Mehter Marşı'nda

Türkiye'de hayata geçirilen 'melodili yol' uygulamasına ilişkin konuşan Bakan Uraloğlu, "Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Melodili Yol uygulaması, Mayıs ayında Türkiye’de ilk kez Ankara’nın Nallıhan ilçesinde hayata geçirilmiş, ardından Ankara Eskişehir Devlet Yolunun Sivrihisar çıkışı 37’nci kilometresinde de uygulanmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Melodili Yol' projesi ile keyifli bir sürüş deneyimi sunduklarını ifade etti ve yeni açıklamalarda bulundu.

"SIRADA MEHTER MARŞI VAR"

"Hayata geçirdiğimiz her iki uygulamada da Mozart’ın Türk Marşı çalıyor, sırada Mehter Marşı var" diyen Uraloğlu, "Sürücü saatte 100 kilometre sabit hızla seyrettiğinde, yol yüzeyine çift kompenantlı yol çizgi boyası uygulaması sayesinde çıkan titreşim ve sesler bir melodiye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"MELODİNİN EN NET ŞEKİLDE DUYULABİLMESİ İÇİN..."

Melodili yol sisteminin en iyi sonucu verebilmesi için belirli teknik kriterlerin karşılanması gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Melodili yol uygulamasının en iyi sonuca ulaşması için, taşıtların saatte ortalama 100 kilometrelik sabit hızlarda seyredebileceği, yolun düz olduğu, üstyapı bozuklukların olmadığı, pürüzsüz bir kaplamaya sahip yollarda yapılması gerekiyor. Melodili yol uygulamasının, kısa sürede aşınarak özelliğini kaybetmemesi ve melodinin en net şekilde duyulabilmesi için mümkün olduğunca düşük trafik hacmi olan, özellikle ağır taşıt trafiğinin az olduğu yollara yapılması önem arz ediyor."