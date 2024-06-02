Yozgat'ta vahşet! 20'den fazla köpek zehirle öldürüldü

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Sahipsiz köpek mitingi sahipsiz! Otobüslerle şehir dışından geldiler ama meydan boş kaldı

Sahipsiz köpek mitingi sahipsiz! Otobüslerle şehir dışından geldiler ama meydan boş kaldı

Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeğinin ölü bulunmasının ardından, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucu köpeklerin şırıngayla zehir enjekte edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye, başıboş sokak köpeklerine çözüm ararken ve köpeklerin uyutulması gündemdeyken Yozgat'ta vahşet yaşandı.

Yozgat Katı Atık Birliği yakınlarında sokak köpeklerinin toplu halde ölü bulundu.

Olayın ardından Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine gitti.

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ŞIRINGAYLA ZEHİR ENJEKTE EDİLMİŞ

Yapılan incelemede 20’nin üzerinde köpeğin şırınga yardımıyla kimyasal madde kullanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Köpeklerin öldürüldükten sonra toplu halde dağlık alana bırakıldığı tespit edildi.

30'A YAKIN KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ

Telef olan hayvanlar belediye ekiplerinin kazdığı kuyuya gömüldü.

Hayatta kalan 30’a yakın yavru ve yetişkin köpek ise belediye barınağına götürülerek tedavi ve bakımları yapıldı.