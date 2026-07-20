Yunanistan'ın Ta Nea gazetesi, NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesiyle Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun güçlendiğini yazdı. Gazete, Türkiye'yi "başka hiçbir şeye benzemeyen güç" olarak nitelendirirken, savunma sanayiindeki gelişimin de örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesi, Ankara’daki NATO Zirvesi’nin ardından Türkiye’nin ittifak içindeki konumunun güçlendiğini yazdı. Atina basını, Türkiye için ‘başka hiçbir şeye benzemeyen güç’ ifadelerini kullandı.

Analizde, NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesinin tek başına Türkiye’nin yeniden İttifak’ın merkezine olduğunu gösterdiği olduğu ifade edildi.

ÖNERİLEN HABERLER ŞİRKET HABERLERİ Latif Aral Aliş: NATO zirvesi Türk savunma sanayii için yeni fırsatlar sunuyor

Yazıda, Türkiye’nin gücünün ülkedeki siyasi iradeden kaynaklandığına ve bunu dünyaya kabul ettiğine de vurgu yapıldı.

Türkiye’nin en önemli avantajının sadece ordusunun büyüklüğü ya da gelişen savunma sanayii olmadığı belirtilen yazıda, savunma sanayiinin üniversiteler, araştırma kuruluşları ve özel sektör arasındaki iş birlikleriyle gelişmesinin dikkat çekici olduğu ve incelenmeye değer bir model oluşturduğu ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası