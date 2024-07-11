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Yunan botları Gökçeada açıklarındaki balıkçının teknesini hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gökçeada, Kızıl Elma, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avlanmak için Gökçeada açıklarında bulunan Zürafa Kayalıkları mevkisine giden balıkçının teknesine Yunan botları çarparak hasar verdi. Balıkçı Özdemir, "Geldiler hazmedemediler, vurdular. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz" dedi.

İlker Özdemir isimli vatandaş, 12 metrelik 'Kızıl Elma' adlı teknesiyle balık avlamak için Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında bulunan Zürafa Kayalıkları mevkisine gitti. Bu sırada Yunan unsurları kendi botlarıyla Özdemir'in teknesine çarparak hasar verdi.

TEKNE SU ALDI, 3 BOT BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Özdemir ve yanında bulunan oğlu Efe Özdemir, 112'yi arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 bot bölgeye sevk edildi. 

Çarpmanın etkisiyle yavaş yavaş su almaya başlayan teknedeki su, Özdemir ve oğlu tarafından tahliye edilmeye çalışıldı. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki camların kırılması nedeniyle yaralanan Özdemir ve oğluna ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra hasar alan tekne, 2 Sahil Güvenlik Botu'na yedeklenerek Gökçeada'nın Kaleköy Limanı'na doğru yola çıktı.

Yunan botları Gökçeada açıklarındaki balıkçının teknesini hedef aldı - 1. Resim

"GELDİLER, HAZMEDEMEDİLER, VURDULAR"

Balıkçı Özdemir olaya ilişkin paylaştığı videoda, "Yunan botu teknemize kendi tekneleriyle vurdu. Kayığımız bu halde Allah'tan su almıyor. Zürafa Kayalıkları'na 4 mil uzaktayız. Mavi Vatan'dayız, uluslararası sulardayız. Geldiler hazmedemediler, vurdular. Takım çekerken bu haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız darbe aldı, kımıldayamıyoruz" ifadesini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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