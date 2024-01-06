Yurt dışı yasağı getirilen Fatih Altaylı'nın mahkemeden tek ülke talebine ret

6 Ocak 2024 16:42 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 17:07

Fatih Altaylı, ‘suçu ve suçluyu övme’ ile ‘halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçlarından hakkında resen başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade vermiş ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme Altaylı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasıyla serbest bırakmıştı.

“MAHKEMEDEN TEK TALEBİM OLDU”

Altaylı, konuyla ilgili yayınladığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Biliyorsunuz dün bir soruşturma kapsamında ifade verdim. Ve hayatımda ilk kez basın suçundan ifade verdikten sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildim. Normal prosedür ifade alınır, sonra savcı dava açmaya gerek görürse dava açılır ve yargılama başlar. Cumhurbaşkanları ile, başbakanlar ile, Yüksek Yargı mensupları ile davalarım oldu hepsinde böyle oldu. Böyle bir şey ilk kez oluyor. Şaşırdım mı! Hayır. Anayasa Mahkemesi’nin takılmadığı bir dönemde, benim başıma gelen ülkenin bugünkü halinde “önemsiz bir detay”.

Çıkarıldığım mahkemeden tek bir talebim oldu. Senede bir iki kere yurt dışında yüksek lisans eğitimi yapan kızımı görmeye gidiyordum. Bu ülkeye ihanet edip kaçan şerefsizlerden olmadığım için de kaçacak halim yoktu. Bu talebim kabul görmedi elbette. Doğrusunu isterseniz kararı açıklayan kişiye hiçbir kırgınlığım yok. Bu kararı o almasaydı, alacak birini bulurlardı.

“AVUKATIM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI”

Beni asıl üzense 40 yıldır avukatlığımı yapan, İngiliz kayyumlarla, bakanların, başbakanların davalarıyla uğraşan, Adnan Hoca davasında mağdurların avukatlığını yıllarca sürdüren Rezzan Aydınoğlu’nun bu karar üzerine hüngür hüngür ağlaması oldu. Gözyaşlarının nedeni karar değil, hukukun düşürüldüğü durumdu.”

FATİH ALTAYLI’YA 2 AYRI SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında, İstanbul’da 1 Ocak’ta düzenlenen ‘Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet’ yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A’ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı “Eline sağlık” paylaşımıyla ilgili ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023’te yayınladığı videoda, Ankara’da gerçekleştirilen ‘İsrail ve PKK’ya Lanet Mitingi’ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla ‘halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan da resen ayrı bir soruşturma açılmıştı.