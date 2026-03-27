Yurtta intihar etti! Hava yastığı açılmadı iddiası gündem oldu, AFAD il müdürlüğüne soruşturma açıldı
Muğla'da kaldığı yurdun penceresinden atlayarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili, olay anında kullanılan hava yastığının açılmaması nedeniyle Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında soruşturma başlatıldı.
Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda İ.C. isimli bir öğrenci kaldığı yurdun penceresinden zemine atlamıştı.
Görüntü Türkiye'den! Bina bina boyandı, mahalle değil resim müzesi
HAVA YASTIĞI AÇILMAMIŞTI
Olay öncesi yurdun bahçesinde tedbir alan AFAD ekiplerinin pencere altına koyduğu hava yastığı açılmamış ve yaşanan olayda AFAD Muğla İl Müdürlüğü'nün görevindeki ihmali görenleri şaşırtmıştı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİİ
Açılmayan hava yastığının işlevini yapamaması sonucu beton zeminle çarparak ağır yaralanan üniversite öğrencisi kaldırıldığı hastane dakikalar içinde hayatını kaybetti. Muğla AFAD İl Müdürlüğü'nün görevini yapamadığı olay kamuoyunda ciddi tepki gördü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından kamuoyuna yansıyan 'hava yastığının tam açılmaması' iddiaları üzerine Muğla Valiliği'nin, ihmal olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Muğla AFAD İl Müdürlüğü hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.