İstanbul Büyükçekmece'de sözde bir paketleme firması sosyal medyadan evde çorap paketleyip para kazanma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Gerçekler 76 yaşındaki Emriye Yeşilyurt'un adresi kontrol etmek istemesiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sosyal medyada yayılan “evden para kazan” ilanları, özellikle ev hanımları ve yaşlılar için cazip bir fırsat gibi görünse de dolandırıcıların yeni tuzağı haline geldi.

76 yaşındaki Emriye Yeşilyurt, sosyal medya üzerinden gördüğü “evde çorap paketleyerek para kazan” ilanlarına tıkladı ve şebeke ile mesajlaşmaya başladı. İlan sahipleri, adreslerini ve vergi numaralarını paylaşarak güven vermeye çalıştı. Emriye Yeşilyurt, tam para göndereceği sırada oğlu duruma müdahale etti ve dolandırılmaktan kurtuldu.

2000 ÇORABA 35.500 TL

ATV Haber'in haberine göre olay, şebekenin mağdurlardan aldığı 450 TL’lik “kayıt ücreti” ile başlıyor. İlanlarda, “Sette 2000 adet çorap gönderimi yaparsınız, alacağınız ücret 35.500 TL’dir” gibi cazip vaatler sunuluyor. Şirketler, ödeme yapılmadığı takdirde hukuki işlem yapılacağı tehdidini bile kullanıyor.

VERİLEN ADRESLER SAHTE

Bahse konu şirket, güvenilirlik kazanmak adına potansiyel müşterilerine vergi kimlik numarası atıyor ve aynı zamanda adresini söylüyordu. Ancak verdiği adreste ne paketleme şirketi ne de bir çorap atölyesi olduğu ortaya çıktı. Verilen adreste bir lojistik şirketi var.

Lojistik firmasının adresini kullanan firma, aynı zamanda hemen çaprazındaki paketleme firmasının da vergi kimlik numarasını kullandı. Bu sebeple adrese gelen mağdurlar önce onların kapısını çalıyor.

HAKLARINDA ASILSIZ DAVA AÇILDI

Öte yandan isim ve bilgileri kullanılan firmaların da adı lekelendi. Öyle ki haklarında asılsız davalar açılmış oldu.

Mağdurlar kapıda birikince iş merkezinin yönetimi kapıya "dolandırılanların doğru adresi burası değildir" uyarısı asmak zorunda kaldı.

Uzmanlar ise vatandaşları sosyal medyada görülen kolay para kazanma ilanlarına karşı uyanık olmaları konusunda uyarıyor. “Ev konforunda para kazanma” sloganıyla yapılan dolandırıcılıkların, özellikle yaşlıları ve deneyimsiz kullanıcıları hedef aldığı belirtiliyor.

