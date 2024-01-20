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    Zehir tacirlerinin şeytani planını ekiplerin dikkati bozdu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Adana’da polis ekipleri, otogar önünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsı arayınca üzerinde kruvasan paketleri buldu. Ambalaj içerisinden 300 gram uyuşturucu çıktı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar önünde şüpheli hareketlerde bulunan Fuat Ç.’yi durdurdu.

    ŞAHIS TUTUKLANDI

    Şüphelinin üzerinde yapılan arama çalışmalarında kruvasan paketleri dikkat çekti. Ekipler kruvasanları çıkartman için ambalajı açtığını bonzai yapımında kullanılan hammaddeyi ele geçirdi. Toplamda 300 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaUyuşturucu
    Haberler > Gündem > Zehir tacirlerinin şeytani planını ekiplerin dikkati bozdu
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