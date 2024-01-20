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Zehir tacirlerinin şeytani planını ekiplerin dikkati bozdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Adana’da polis ekipleri, otogar önünde şüpheli hareketlerde bulunan şahsı arayınca üzerinde kruvasan paketleri buldu. Ambalaj içerisinden 300 gram uyuşturucu çıktı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar önünde şüpheli hareketlerde bulunan Fuat Ç.’yi durdurdu.
ŞAHIS TUTUKLANDI
Şüphelinin üzerinde yapılan arama çalışmalarında kruvasan paketleri dikkat çekti. Ekipler kruvasanları çıkartman için ambalajı açtığını bonzai yapımında kullanılan hammaddeyi ele geçirdi. Toplamda 300 gram bonzai yapımında kullanılan hammadde ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı