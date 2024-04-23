Ziraat Türkiye Kupası yarı final Ankaragücü-Beşiktaş maçı bu akşam 20.30’da başlayacak

Ziraat Türkiye kupası ne zaman sorusu gündeme otururken herkes heyecanla bugünkü karşılaşmayı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için takvim netleşti. İlk maç, bu akşam MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında yapılacak. Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadele, büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, yarı final maçlarıyla doruğa çıkıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, yarı final mücadeleleri için takvim netleşti. Bu akşamın ilk maçında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak bu kritik müsabaka saat 20.30'da başlayacak ve futbolseverlere büyük bir heyecan vaat ediyor. Karşılaşmalar ilgili tüm detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI NE ZAMAN?

Yarı finalin ikinci maçı ise 24 Nisan Çarşamba günü Trabzonspor ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayacak olan bu mücadele de büyük bir merakla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, rövanş maçlarının programı da belli oldu.

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün 23 Nisan Salı saat 20.30'da Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşması gerçekleşecek.

Yarı finalin rövanş maçları şu şekilde planlandı: 7 Mayıs Salı günü Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak olan bu maç, büyük bir çekişmeye sahne olacak. 8 Mayıs Çarşamba günü ise VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu mücadele de saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşecek.

ZTK finali ise 23 Mayıs'ta düzenlenecek. Ancak, final maçının oynanacağı yer henüz netlik kazanmış değil. Bu kritik maçın yerinin belirlenmesiyle birlikte, Türkiye Kupası'nın kazananını heyecanla bekleyen taraftarlar için büyük bir merasim başlayacak.