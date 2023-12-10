Zonguldak'taki heyelanda acı haber geldi! 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

10 Aralık 2023 09:35 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 11:50

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta heyelan meydana geldi. Göçük altında kalan Perihan Çakar (82) ile oğlu Sait Çakar'ın (51) bulunması için gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

İKİNCİ HEYELANDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞ MAKİNESİ DE GÖRÜLDÜ

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta dün, yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, sokakta bulunan tek katlı müstakil ev, üzerine gelen toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkılmıştı.

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana Gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

AFAD ACI HABERİ DUYURDU

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveri ile çalışan tüm ekiplerimize milletimiz adına şükranlarımızı sunarız'' denildi. Anne-oğlun cenazelerini göçük altından çıkarmak için çalışmalar devam ederken, alanda cenaze araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor.