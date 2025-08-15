10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri...

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos'ta belli oldu. ÖSYM üzerinden sorgulanan AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenilebilir.

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli olarak; 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı. 15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmenin ataması kalmıştı.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları, Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktı. Sonuçların belli olmasının ardından gözler MEB'in sitesine çevrildi. Yeni bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

YENİ ÖĞRETMEN ALIMINDA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından açıklanmıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.