Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri...

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

25 bin öğretmen ataması sürecinde 10 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi’ne alınacağı duyurulmuştu. 2025 AGS ve ÖABT sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru sürecine yönelik arayışlar arttı. Peki 10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli mi? İşte merak edilen soruların cevabı ve son gelişmeler...

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos'ta belli oldu. ÖSYM üzerinden sorgulanan AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenilebilir.  

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri... - 1. Resim

MÜJDEYİ CUMHURBAŞKANI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli olarak; 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı. 15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmenin ataması kalmıştı. 

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri... - 2. Resim

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları, Akademiye Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktı. Sonuçların belli olmasının ardından gözler MEB'in sitesine çevrildi. Yeni bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor. 

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri... - 3. Resim

YENİ ÖĞRETMEN ALIMINDA BRANŞ DAĞILIMI BELLİ Mİ?

25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından açıklanmıştı.

10 bin öğretmen ataması ne zaman, branş dağılımı belli oldu mu? 2025 MEB AGS tercihleri... - 4. Resim

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Al Jazeera için yazdı! Gazze için dünyaya tarihi mesaj
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı - HaberlerBİM aktüel ürünler 15 Ağustos 2025! Bu hafta hangi ürünler indirimde? Stanley termos ve ankastre set BİM'de yerini aldı15 Ağustos iptal edilen İDO seferler listesi! Hangi seferler iptal edildi? - Haberler15 Ağustos iptal edilen İDO seferler listesi! Hangi seferler iptal edildi?Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam! - HaberlerGirona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam!Veliaht ne zaman başlayacak, oyuncuları kim? Yeni dizinin afişi yayımlandı, işte ilk bölüm tarihi - HaberlerVeliaht ne zaman başlayacak, oyuncuları kim? Yeni dizinin afişi yayımlandı, işte ilk bölüm tarihiSerik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - HaberlerSerik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. LigBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...