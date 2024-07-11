11 Temmuz Bursa Osmangazi'nin Çekirge ve Hamzabey sokaklarında elektrik kesintisi 13.00'te sona erecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 10:44 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme:

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Bugün Bursa'da meydana gelen elektrik arızalarının çalışmaları sürerken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı. 11 Temmuz günü 09.30'da başlayan kesintiler Çekirge ve Hamzabey sokak dahil olmak üzere birçok mahalleyi kapsarken kesintinin biteceği saat de paylaşıldı.