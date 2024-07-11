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11 Temmuz Bursa Osmangazi'nin Çekirge ve Hamzabey sokaklarında elektrik kesintisi 13.00'te sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
11 Temmuz Bursa Osmangazi&#039;nin Çekirge ve Hamzabey sokaklarında elektrik kesintisi 13.00&#039;te sona erecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Bursa'da meydana gelen elektrik arızalarının çalışmaları sürerken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek araştırmaya başladı. 11 Temmuz günü 09.30'da başlayan kesintiler Çekirge ve Hamzabey sokak dahil olmak üzere birçok mahalleyi kapsarken kesintinin biteceği saat de paylaşıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinde çalışmalar devam ederken vatandaşlar kesintisin bitmesini bekliyor.

Erken saatlerde başlayan arıza çalışmaları için ekipleri çalışmalarını sürdürürken kesinti planlaması paylaşıldı.

BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

11 Temmuz günü olan arıza çalışmalarından biri Muradiye Mahallesi'nde Çekirge, Hamzabey, Beşikçiler ve 3. Hekim sokaklarındaki kesinti 13.00'te sona ererken İsmetiye Mahallesi'nde Baraj Yolu ve 575. sokakta kesinti 11.00 ile 13.00 aralığında sürecek.

Yiğitali Mahallesi'ndeki arıza çalışmalarında ise saatler şöyle:

11 Temmuz Bursa Osmangazi'nin Çekirge ve Hamzabey sokaklarında elektrik kesintisi 13.00'te sona erecek - 1. Resim

OSMANGAZİ ELEKTRİKLERLER NE ZAMAN GELECEK?

Gökçeören Mahallesi'ndeki kesinti Kovaçlar sokakta geçerli olurken 16.00'da sona erecek.

İnkaya Mahallesi'nde ise Uludağ, 2 İğde ve Uludağ Yolu sokaklarını kapsayan arıza, 16.00'da bitecek.

Doburca Mahallesi'ndeki elektrik kesintisi 16.00'da biterken 4. Tepe, 1. İnen, Uygar, 1. Dağçeşme, 2. Ömür, 1. Alan ve Dobruca sokakta geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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