12 Ağustos Antalya'da gözaltına alınanlar kim isimler ne?

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen rüşvet operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının dördüncüsü oldu.

ANTALYA'DA GÖZALTINA ALINANLAR KİM?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet operasyonunda 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi paylaşıldı.

Şu an için hangi isimler hakkında gözaltı kararı verildiği bilinmiyor. İlerleyen saatlerde gözaltı kararı verilen isimlerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

12 AĞUSTOS'TA İBB'YE YÖNELİK DE YENİ BİR OPERASYON BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında operasyonlar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı reklam ihaleleri inceledi. Yapılan açıklamada "Taner Çetin’in karışmış olduğu ihalelerden haksız maddi menfaat süreçlerinde yer alan yaklaşık 14 İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı hakkında örgüt üyeliği, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir." denildi.