14 Ocak 2026 Çarşamba günü İzmir'de şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Gediz Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre Ödemiş, Çeşme, Bornova, Buca gibi bazı ilçelerde belirli saatlerde elektrik verilmeyecek. İşte 14 Ocak İzmir Gediz Elektrik kesinti listesi...

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen planlı elektrik kesintileri nedeniyle "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada; Bornova, Karşıyaka, Konak, Buca, Çiğli ve daha birçok ilçede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı duyuruldu. Gözler 14 Ocak 2026 Çarşamba İzmir güncel elektrik kesintisi programına çevrildi.

14 OCAK İZMİR'DE (ÖDEMİŞ, ÇEŞME, BORNOVA, BUCA) ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Gediz Elektrik'in planlı çalışmaları nedeniyle Bornova, Karşıyaka, Konak, Buca, Çiğli'nin bazı mahallerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerin sabah saatlerinden başlayacağı, çalışmaların tamamlanmasının ardından öğleden sonra kademeli olarak elektrik verileceği bildirildi.

14 Ocak İzmirde (Ödemiş, Çeşme, Bornova, Buca) elektrikler ne zaman gelecek? Gediz Elektrik kesinti listesii

14 OCAK İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kesinti ID : 3589050

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Yolüstü ( Yolüstü Küme Evleri )

