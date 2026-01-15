Futbolseverler 15 Ocak Perşembe günü ekrana gelecek karşılaşmaları yakından takip ediyor. Ziraat Türkiye Kupası başta olmak üzere Avrupa liglerinde oynanacak kritik maçların yayın saatleri ve kanal bilgileri netleşti.

Hafta içi futbol heyecanı hem yerel liglerde hem de Avrupa'nın önde gelen organizasyonlarında tüm hızıyla sürüyor. Türkiye'de kupanın iddialı takımlarından Beşiktaş sahaya çıkarken, İtalya, İspanya ve Almanya liglerinden de önemli eşleşmeler sporseverlerle buluşuyor. 15 Ocak günün maç programında yer alan takımların form durumları ve maçların yayınlanacağı platformlar, izleyiciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte bugün oynanacak tüm maçların detaylı listesi...

15 OCAK BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK)

13:00 | Erzurumspor - Ç. Rizespor | A Spor

15:30 | Eyüpspor - Iğdırspor | A Spor

18:00 | Bodrumspor - Konyaspor | A Spor

20:30 | Beşiktaş - Keçiörengücü | ATV

İtalya Serie A

20:30 | Verona - Bologna | S Sport / S Sport Plus

22:45 | Como - Milan | S Sport / S Sport Plus

Almanya Bundesliga

22:30 | Augsburg - Union Berlin | S Sport Plus / Tivibu Spor 2

İspanya Kral Kupası (Copa Del Rey)

23:00 | Burgos - Valencia | Yayın Yok

23:00 | Racing Santander - Barcelona | S Sport Plus

Hazırlık Maçı

17:00 | Salzburg - Crvena Zvezda | Yayın Yok

