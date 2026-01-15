Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde devlerin buluşması nefes kesti. Futbolseverlerin merakla beklediği Nijerya - Fas eşleşmesinin ardından turnuvaya veda eden takım netleşirken, final maçı için geri sayım başladı. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in de kadrosunda yer aldığı Nijerya'nın Afrika Kupası'ndan elenip elenmediği merak ediliyor.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) yarı final aşamasında, kıtanın iki güçlü temsilcisi Nijerya ve Fas, finale çıkma mücadelesi verdi. Rabat'ta oynanan ve Süper Lig'den tanıdık isimlerin de görev aldığı karşılaşmada, normal süre ve uzatmalar boyunca eşitlik bozulmadı. Maçın kazananını belirleyen seri penaltı atışları, bir takımın kupa hayallerini sürdürmesini sağlarken diğer takımın turnuvaya veda etmesine neden oldu. İşte Nijerya - Fas maçının detayları ve finale yükselen takımlar...

NİJERYA AFRİKA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Nijerya, Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde ev sahibi Fas'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak turnuvadan elendi. Prens Moulay Abdellah Stadı'nda oynanan maçın 90 dakikalık normal süresi ve 30 dakikalık uzatma bölümleri 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Her iki takımın da kontrollü bir oyun sergilediği mücadelede, gol sesi çıkmadı ve kazanan tarafı belirlemek için penaltı noktasına gidildi.

NİJERYA AFRİKA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Penaltı atışlarında rakibine 4-2'lik skorla üstünlük kuran Fas, finale adını yazdıran taraf oldu. Nijerya'da Paul Onuachu ve Fisayo Dele-Bashiru atışlarını gole çevirirken, Samuel Chukwueze ve Bruno Onyemaechi penaltı vuruşlarını kaçırdı. Galatasaraylı Victor Osimhen'in 118 dakika sahada kaldığı maçta Nijerya, bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışının dışında kaldı.

Fas'ta ise Neil El Aynaoui, Eliesse Ben Seghir, Achraf Hakimi ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri penaltı atışlarını gole çevirirken Hamza Igamane topu ağlarla buluşturamadı.

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE?

Nijerya'yı eleyen Fas ile diğer yarı final mücadelesinden galip ayrılan Senegal arasındaki final maçı, 18 Ocak 2026 Pazar günü oynanacak. Afrika kıtasının en büyüğünü belirleyecek olan bu dev karşılaşma, yine Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda gerçekleşecek.

Fas kadrosunda yer alan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, takımının finale çıkmasında kritik bir rol üstlendi. Nijerya maçında son penaltıyı gole çevirerek galibiyeti tescilleyen En-Nesyri, final maçında da takımının en önemli kozlarından biri olacak. Senegal ise son şampiyon unvanıyla sahaya çıkarak kupayı üst üste ikinci kez kazanmayı hedefliyor.

