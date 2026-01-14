Türkiye Gazetesi
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu
35. Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal, yarı finalde karşılaştığı Mısır’ı 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Afrika Uluslar Kupası yarı final mücadelesinde Sadio Maneli Senegal ile Mohamed Salahlı Mısır karşı karşıya geldi.
Tangier Grand Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0'lık skorla kazanan Senegal, ilk finalist oldu. Senegal'e turu getiren golü 78. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Senegal'in finaldeki rakibi, Nijerya - Fas eşleşmesinin galibi olacak.
JAKOBS ŞANS BULAMADI
Senegal'in kadrosunda yer alan Galatasaraylı sol bek Ismail Jakobs, karşılaşmada süre alamadı.
FİNAL 18 OCAK'TA
Tarihinde 3 kez Afrika Kupası'nda finale yükselen Senegal, 2022 yılında kupayı müzesine götürmüştü. Afrika Uluslar Kupası'nda final maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.
