Sabah saatlerinden itibaren "15 Ocak Survivor'da kim elendi?" sorusuna cevap aranıyor. Survivor 2026'nın 15 Ocak tarihli eleme gecesinde heyecan doruğa çıktı. Eleme düellosunda Dilan ve Seran Ay karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından adaya veda eden isim netleşti.

15 OCAK SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 2026'da 15 Ocak akşamı ekrana gelen eleme gecesi nefes kesti. Haftanın eleme potasında yer alan Dilan ve Seran Ay, adada kalabilmek için düelloda karşılaştı. Zorlu parkur ve kritik anlara sahne olan mücadelede iki yarışmacı da tüm performansını ortaya koydu.

Gerilim dolu düello sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Seran Ay, Survivor macerasına devam ederken, performansı yetersiz kalan Dilan ise yarışmaya veda etti.

BU HAFTA SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

Bu hafta Survivor'da kadın elemesi haftasıydı. Bu kapsamda dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme potasına kadın yarışmacılardan birini yazdı. Ada konseyinde oylar verildi ve adaylar şu şekildeydi;

Lina

Seren Ay

Dilan (Elendi)

Meryem

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın son ödül oyununda iki takımda çikolata yiyebilmek için mücadele etti. Gönüllüler Takımı, rakibi Ünlüler Takımı'nı 12-7 skorla yendi.

Gönüllüler Takımı, ödül olarak çikolata yemeye hak kazandı. Ünlüler Takımı ise köyde bulunan bir restoranda bulaşık yıkadı.

