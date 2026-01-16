Survivor 2026 yayın hayatına başlamasıyla birlikte yalnızca yarışmacı kadrosu ve parkurlarıyla değil, izleyicinin sürece doğrudan dahil olduğu oylama sistemiyle de dikkat çekiyor. Yeni sezonda eleme formatının değişmesi “Survivor oylama nasıl yapılıyor?” ve “TV8 oy vermek ücretli mi?” gibi sorular gündeme geldi.

Bu sezon Survivor’da eleme sürecinde oylama dikkat çekti. Haftanın sonunda belirlenen dört yarışmacı eleme potasına giriyor. Pota aşamasından sonra izleyici oyları devreye giriyor. Seyircilerden en fazla oyu alan iki yarışmacı potadan çıkarak adada kalmayı garantiliyor. Geriye kalan iki isim ise düelloda karşı karşıya geliyor. Düello sonucunda kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda ediyor. Peki, Survivor oylama nasıl yapılıyor, oy vermek ücretli mi?

Survivor oylama nasıl yapılıyor, oy vermek ücretli mi? TV8 oylama sistemi gündemde

SURVIVOR OYLAMA NASIL YAPILIYOR?

Survivor’da oylama işlemi, yarışmanın eleme haftalarında izleyicinin favori yarışmacılarını desteklemesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Oylama eleme adaylarının açıklanmasının ardından açılıyor ve belirlenen süre boyunca devam ediyor. İzleyiciler yalnızca Survivor’ın ve TV8’in resmi kanalları üzerinden oy kullanabiliyor.

SURVIVOR OY VERME ÜCRETLİ Mİ?

Survivor için oy verme işlemi SMS ile belli bir ücretle yapılıyor. Ücretli oylar SMS yoluyla kullanılıyor. Yayın sırasında ekranda belirtilen numaraya, desteklenen yarışmacının ismi gönderilerek oy veriliyor. Ücretlendirme kullanılan GSM operatörüne göre değişiklik gösterebiliyor. TV8 oylama ekranı üzerinden ise ücretsiz oylama yapılabiliyor.

TV8 OY VERMEK ÜCRETLİ Mİ?

TV8 üzerinden Survivor oylamasına katılmak isteyen izleyiciler için ücretsiz oy kullanma imkanı bulunuyor. TV8’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden tanımlanan ücretsiz oy hakkı ile kullanıcılar, eleme adayları arasından tercih yapabiliyor. Ücretsiz oy sayısı sınırlı olurken, SMS ile kullanılan oylar ücretli olarak değerlendiriliyor.

