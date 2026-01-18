Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi ile 15 tatil bitiş tarihi netleşti. Karnelerini alarak dinlenme sürecine giren milyonlarca öğrenci ve veli, yarıyıl tatilinin sona ereceği ve ders zilinin yeniden çalacağı günü merak ediyor.

16 Ocak 2026 Cuma günü ilk dönem karnelerinin dağıtılmasıyla birlikte ilk ve ortaöğretim kurumlarında yarıyıl tatili resmen başladı. Tatil süresini seyahat veya dinlenme aktiviteleriyle değerlendirmek isteyen aileler, tatil tarihlerini yakından takip ediyor. Peki, 15 tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2. dönemin ilk günü...

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili toplamda iki hafta sürecek. Hafta sonu tatillerinin de eklenmesiyle birlikte öğrenciler yaklaşık 16 gün boyunca tatil yapacak. Bu süre zarfında öğretmenler ve okul yönetimleri de ikinci dönemin müfredat hazırlıklarını tamamlayarak yeni döneme giriş yapacak. 15 tatilin bitiş tarihi, öğrencilerin ders başı yapacağı günün bir gün öncesi olan 1 Şubat 2026 Pazar günü olarak kabul ediliyor.

15 tatil ne zaman bitiyor? 2026 ikinci dönem okulların açıldığı tarih

2026 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ GÜN?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sabahı çalacak ilk ders zili ile başlayacak.

2026 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönemin başlamasından kısa bir süre sonra öğrenciler, Mart ayında verilecek olan bir haftalık ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. MEB takviminde yer alan bilgilere göre, ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, Haziran ayının sonunda dağıtılacak olan yıl sonu karneleri ile noktalanacak. MEB'in yayımladığı çalışma takvimine göre okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü resmen kapanacak.

