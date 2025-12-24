Öğrenciler, veliler ve öğretmenler 2026 yarıyıl tatilinin başlamasın kaç gün kaldığını merak ediyor. Bu kapsamda arama motorlarında "15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?" sorusu sorgulatılıyor.

Okullarda ilk dönemin sonuna yaklaşırken milyonlarca öğrenci "15 tatil" planı uygulamak için gün saymaya başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen ara tatilde kış tatili rotasını çizdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 takvimini paylaşmasıyla birlikte kış tatili için beklenen geri sayım başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre ocak ayında başlayacak olan 15 tatilin süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı? İşte Ocak 2026 yarıyıl takvimi....

15 TATİL NE ZAMAN?

Halk arasında "15 tatil" olarak anılan yarıyıl tatili, hafta sonlarıyla birleştirildiğinde toplamda 16 gün sürecek.

16 Ocak Cuma akşamından itibaren başlayacak olan yarıyıl tatili 1 Şubat'a kadar devam edecek.

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

Öğrencilerin büyük bir heyecanla beklediği 15 tatilin başlamasına 24 Aralık 2025 Çarşamba gününden itibaren 23 gün kaldı.

MEB 2026 OKUL TATİL TAKVİMİ

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekildedir;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili): 10-14 Kasım 2025

Sömestr - Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026

