16 Mart kandil mi, bugün Kadir Gecesi mi? 2026 dini günler takvimi
Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken vatandaşlar “16 Mart kandil mi, bugün Kadir Gecesi mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor.
Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte İslam dünyasında önemli geceler yeniden gündeme geldi. Özellikle Kadir Gecesi’nin hangi güne denk geldiği ve bugün kandil olup olmadığı soruları merak ediliyor.
16 MART KANDİL Mİ?
2026 yılı dini günler takvimine göre 16 Mart Pazartesi günü Kadir Gecesi idrak edilecek.
BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?
Ramazan ayının en önemli gecelerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gece olarak biliniyor. İslam inancına göre bu gece, rahmet ve mağfiretin yoğunlaştığı, duaların kabul edildiğine inanılan mübarek zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor.
2026 yılında Kadir Gecesi, Ramazan ayının 26. gecesine denk gelerek 16 Mart Pazartesi günü idrak ediliyor. Bu nedenle birçok kişi tarafından bu gece ibadet, dua ve Kur'an tilaveti ile geçirilecek.
Ramazan-ı şerif ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, bu ümmete mahsustur. Başka peygamberlere böyle faziletli bir gece verilmemiştir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
Allahü teâlâ, Kadir Gecesi’ni ümmetime hediye etti, başka ümmete vermedi. -Deylemi
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan-ı Şerif’in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe - 1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi - 26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtır) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma - 1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtır) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi - 2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtır) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar - 3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi - 8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı - 9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba - 10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe - 11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma - 12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi - 13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı - 29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı - 1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe - 9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe - 10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi - 11 Rebiülevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe - 1 Receb 1448