Gelinim Mutfakta'da bugün heyecan dorukta! 16 Ocak 2026 tarihli bölümde 10 bileziğin sahibi belli olurken bir gelin yarışmaya veda etti. Gelinlerin puanları birbirine çok yakın olunca, kayınvalidelerin verdiği puanlar kritik bir rol oynadı. İzleyiciler, Tuğba, Kader, Miyase ve yeni gelin Gözde arasından kimin elendiğini merak ediyor.

Gelinim Mutfakta'da 10 altın bileziğin sahibini bulacağı büyük final gününde stüdyoda gergin anlar yaşandı. Bugün yalnızca puanlar değil, kayınvalideler arasındaki strateji savaşları ve Tuğba-Menekşe gerilimi de güne damga vurdu.

16 OCAK GELİNİM MUTFAK'TA NELER YAŞANDI?

Aslı Hünel'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde gelinler 40 dakika içinde "20 dakikada Tiramisu" yaparak hünerlerini sergiledi.

Bu pratik lezzette, en iyi kıvamı tutturan gelin büyük avantaj elde etti. İşte tarifin detayları;

Tiramisu Tarifi:

1 su bardağı kaynamış suda kahveleri eritip soğumaya bırakılır. Un, süt ve diğer malzemeleri ekleyip iyice çırpıp kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Ocağı kapattığımızda muhallebiyi biraz çırpıp margarin ve labne peyniri ekliyoruz, iyice çırpıyoruz. Kahveyle keklerin her ikisini kaşık yardımıyla ıslatıyoruz.

Muhallebinin yarısını ortasına, diğer yarısını üzerine döküyoruz. Biraz soğumasını bekleyip çatal-kaşık ile üzerini süzgeçten geçirdiğimiz kakao ile süslüyoruz.

Gözde'nin WhatsApp hesabının eşine bağlı olması, yani mesajların kimin gönderdiğinin görünmesi, diğer gelinlerin tepkisine yol açtı. Bu durum stüdyoda kısa bir tartışma ve gerilim oluştu.

Öte yandan Tuğba ve Menekşe Hanım arasındaki gerilim stüdyoda zirveye çıktı. Tuğba, Menekşe'nin istediği gibi puanlama yapmamasına tepki göstererek stüdyoyu terk etti. Ayrıca Menekşe Hanım'ın Kader ve Tülay'la samimi olmasından rahatsız olduğunu dile getirdi.

16 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

16 Ocak 2026 tarihli Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını yakasına takan gelin Tuğba oldu.

16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA'DA 10 BİLEZİĞİ KİM ALDI?

69 puanla Gözde ve Miyase aynı puanı aldı. Ortak karar doğrultusunda yapılan kura sonucunda 10 altın bileziğin sahibi Gözde oldu.

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu ve kayınvalideler tarafından verilen puanlar şöyle:

Aslı Hünel: Miyase 1, Gözde 4, Tuğba 5, Kader 1

Miyase’nin kayınvalidesi Sevilay: Tuğba 1, Kader 1, Miyase 5, Gözde 1

Kader’in kayınvalidesi Tülay: Tuğba 1, Miyase 1, Gözde 5, Kader 1

Tuğba’nın kayınvalidesi Menekşe: Gözde 2, Miyase 4, Tuğba 5, Kader 1

Gözde'nin kayınvalidesi Meryem: Kader 1, Miyase 2, Tuğba 5, Gözde 1

16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Haftanın en düşük puanını alarak Gelinim Mutfakta'dan elenen gelin Kader oldu.

