Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’da 8 Ocak Perşembe günü heyecan doruğa çıktı. Gün sonunda verilen puanların ardından günün birincisi aynı puanı alan iki gelin oldu. Yapılan kuranın ardından çeyrek altının sahibi netleşti. İşte, 8 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu....

Hafta içi her gün Kanal D’de izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta, 8 Ocak 2026 tarihli bölümüyle yine yoğun ilgi gördü. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonrası oluşan tablo, yarışmadaki dengeleri değiştirirken “Günün birincisi kim oldu?” ve “Çeyrek altını hangi gelin kazandı?” soruları gündeme geldi.

8 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

8 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde gelinler, günün yemeği olarak Aydın Paşa Böreği hazırladı. Sunumu ve lezzetiyle öne çıkan tabaklar, kayınvalidelerden gelen puanlarla sıralamayı belirledi.

Gülay ve Miyase eksi 2 ceza puanı aldı. Gün boyunca verilen puanların ardından en yüksek skora ulaşan Miyase ve Kader günün birincisi oldu. Bu nedenle iki isim kuraya kaldı. Kura sonucunda Kader çeyrek altının sahibi oldu.

8 Ocak bölümünde oluşan puan durumu, yarışmanın seyrini etkileyen önemli bir tablo ortaya koydu. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda gelinler arasında belirgin farklar oluştu. Özellikle üst sıralardaki yarışmacılar ile alt sıralarda kalan gelinler arasındaki puan dağılımı dikkat çekti.

Kader: 17

Miyase: 17

Tuğba: 10

Gülay: 5

