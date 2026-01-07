Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta’nın 7 Ocak bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmacılardan Tuğba’nın programa 20 dakika kala stüdyoyu terk etmesinin ardından günün puan durumunun nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Peki, 7 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta, 7 Ocak 2026 Çarşamba günü beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler, Tuğba’nın neden programda yer almadığını ve günün çeyrek altın kazananının belli olup olmadığını araştırmaya başladı.

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta’nın 7 Ocak tarihli bölümünde Tuğba gelinin yarışmada yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Programda aktarılan bilgilere göre Tuğba, birlikte yarıştığı Menekşe hanıma mesaj göndererek yarışmanın tekrarlarını izlediğini ve kendisine verilen puanlar nedeniyle sürekli geri planda bırakıldığını düşündüğünü ifade etti. Bu durumdan rahatsızlık duyan Tuğba’nın yarışmaya katılmak istemediği belirtildi.

Yayında aktarılan görüntülerde Tuğba'nın çekimlere yaklaşık 20 dakika kala telefonla görüşme yaparak kanaldan ayrıldığı görülüyo. Tuğba’nın yarışmadan tamamen ayrılıp ayrılmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

7 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

7 Ocak Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da yarışmacılar “Tavuk Girdap” yemeğini hazırladı. Günün sonunda en yüksek puanı alarak birinci olan gelin ve çeyrek altını kazanan isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.

7 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

7 Ocak Çarşamba günü yayınlanan bölümde puanlamada doğrama teknikleri ve sunum detayları da belirleyici oldu. Yapılan değerlendirmelerde gelinlerin puan durumundaki sıralaması da belli oldu. Günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Puan durumu belli olur olmaz haberimiz güncellenecek.

