GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

6 Ocak 2026 Salı günü bölümünde gelinler, Afyonkarahisar Cüllama Köfte tarifi ile kaynanaların karşısına çıktı. Yapılan puanlamalar sonucunda günün sonunda en yüksek puanı alan gelin belli oldu. Günün birincisi 20 puanla Tuğba oldu.

6 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

6 Ocak Pazartesi bölümünde puanlamada yalnızca lezzet değil, doğrama teknikleri ve sunum detayları da belirleyici oldu. Yapılan değerlendirmelerde gelinlerin puan durumundaki sıralaması da belli oldu. Günün birincisi olan isim çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi 10 altın bileziğin sahibi oluyor.

6 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu:

Tuğba: 20

Miyase: 16

Gülay: 14

Kader: 4

AFYONKARAHİSAR CÜLLAMA KÖFTE TARİFİ

Köfte harcı için:

500 gram dana kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

Çeyrek demet maydanoz

3 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı yenibahar

Köfte kaplaması için:

3 adet yumurta

1 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

Yarım çay kaşığı karbonat

Yarım çay kaşığı tuz

Sos için:

1 yemek kaşığı tereyağ

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı biber salçası

Sunum için:

2 su bardağı süzme yoğurt

Yarım bağ maydanoz

Afyonkarahisar Cüllama Köfte Nasıl Yapılır?

Bulguru sıcak suyla ıslatıp yumuşamasını bekleyin. Kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz ve baharatları ekleyip bulgurla birlikte iyice yoğurun. Sos malzemelerini ayrı bir kapta karıştırın. Köftelere yuvarlak şekil verin, sosuna bulayın ve kızgın yağda kızartın.

