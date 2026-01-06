TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, yayın akışında yer almamasıyla birlikte izleyicilerin gündemine oturdu. Survivor 2026’nın başlamasıyla yarışmanın sona erip ermediği merak edilirken “MasterChef Altın Kupa bitti mi, neden yok?” soruları araştırılmaya başlandı.

MasterChef Altın Kupa bitti mi, yeni bölüm ne zaman merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa, yayın akışında yaşanan kısa süreli değişiklik sonrası yeniden gündeme geldi. İzleyiciler yarışmanın bitip bitmediğini ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merak ederken, programın final takvimi ve yayın tarihi netleşti.

MASTERCHEF ALTIN KUPA BİTTİ Mİ?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa bitmedi. Yarışma planlanan final takvimi doğrultusunda devam ediyor. Altın Kupa mücadelesi final bölümüyle tamamlanacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Altın Kupa 9 Ocak 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yarışma final haftasına girerken, Altın Ceket mücadeleleri ve finale giden kritik etaplar arka arkaya ekrana gelecek.

MASTERCHEF ALTIN KUPA NEDEN YOK?

TV8’de yılbaşı haftası ve Survivor 2026’nın başlaması nedeniyle MasterChef yayına kısa süreli ara vermişti. MasterChef Altın Kupa bu hafta Cuma günü ekranlara dönecek.

TV8 YAYIN AKIŞI (9 OCAK CUMA)

06:00

Tuzak

Dizi

07:15

Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

Program

09:00

Gel Konuşalım / Canlı

Program

12:30

Zahide Yetiş’le Sence? / Yeni Bölüm

Program

16:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

Yarışma

20:00

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa / Yeni Bölüm

Yarışma

00:15

Survivor Ekstra / Canlı

Program

01:30

Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm

Program

03:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz

Yarışma

