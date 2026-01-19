Gelinim Mutfakta puan durumu ve birinci olan isim merak ediliyor. Yarışmada 19 Ocak Pazartesi günü gelinler, "Kaplumbağa Kurabiyesi" tarifiyle yarışıyor. Tuğba, Miyase, Gözde ve Alime arasından 19 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu, birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oldu.

Gelinim Mutfakta 19 Ocak Pazartesi günü yeni haftanın ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Geçtiğimiz hafta finalinde yaşanan elenme ve bilezik heyecanının ardından bu hafta yarışmaya dahil olan yeni isimlerin performansı merak konusu oldu. Kayınvalidelerin kendi gelinlerini bulma çabası ve tadım sonrası verdikleri puanlar, günün sıralamasını doğrudan etkiliyor.

19 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta’nın 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde gelinler, kayınvalidelerin karşısına çıktı. Kaplumbağa Kurabiyesi tarifiyle gelinler arasından günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Günün sonunda yapılan puanlamanın ardından günün birinci olan ismi belli olacak.

19 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, puan durumu nasıl?

19 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

19 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu kontrol ediliyor. Günün birincisi olan isim çeyrek altının sahibi olurken cuma günü haftanın birincisi 10 altın bileziğin sahibi olacak. Puan durumunun belli olmasının ardından haberimiz güncellenecektir.

Haberle İlgili Daha Fazlası