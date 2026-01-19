Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, idari izin kararlarını yeniden gündeme taşıdı. Meteoroloji’nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından bazı illerde valilikler kamu çalışanlarını kapsayan idari izin duyurularını açıkladı. Peki, İstanbul'da idari izin kararı verildi mi? 19 Ocak idari izinli olan iller hangileri?

İstanbul’da karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış, dün itibarıyla kara dönüştü. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı özellikle Anadolu Yakası’nda Beykoz, Ümraniye ve Çekmeköy ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerde bazı ara sokakların ulaşıma kapandığı görüldü.

Avrupa Yakası’nda ise Sultangazi, Bağcılar, Avcılar, Küçükçekmece, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Arnavutköy–Habipler Yolu’nda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.



19 Ocak idari izinli olan iller! İstanbulda idari izin kararı verildi mi?

İSTANBUL'DA İDARİ İZİN KARARI VERİLDİ Mİ?

Öte yandan, İstanbul Valiliği’nden 19 Ocak için genel bir idari izin kararı şu ana kadar açıklanmadı. İdari izin duyurularının gün içinde valiliklerin resmî açıklamaları ile netlik kazanması bekleniyor. Vatandaşların ve kamu çalışanlarının, yaşadıkları illere ilişkin güncel duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.

19 Ocak idari izinli olan iller! İstanbulda idari izin kararı verildi mi?

İDARİ İZİN VERİLEN ŞEHİRLER

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane Valiliği, il genelinde kar yağışının 20 Ocak Salı gününe kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada;

"Meteorolojik verilere göre, Gümüşhane İli genelinde 18 Ocak 2026 Pazar günü gece saatlerinde başlayan kar yağışının 20 Ocak 2026 Salı gününe kadar devam edeceği, hava sıcaklığındaki düşmeye bağlı olarak özellikle sabah erken saatlerde yollarda buzlanma oluşacağı tahmin edilmektedir.



Olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara binaen, İl merkezi ve ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel 19 ve 20 Ocak 2026 tarihlerinde (2) iki gün idari izinli sayılacaktır. " denildi.





19 Ocak idari izinli olan iller! İstanbulda idari izin kararı verildi mi?

BARTIN

Bartın Valiliği, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için engelli, malul ve hamile kamu personelinin bir gün süreyle idari izinli sayılacağını açıkladı. Açıklamada, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili kurumlarca değerlendirileceği belirtildi.

ELAZIĞ

ELAZIĞ Valiliği, il merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı kurum ve kuruluşlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğüne bağlı veya denetiminde olan Kreşler, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Gündüz Bakım Evleri ve Kurslara 19.01.2026 Pazartesi günü ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Anne ve babası çalışan anaokulu ve kreşe devam eden çocukları bulunan personel ile engelli çocuğu bulunan personelden birinin, söz konusu tarihte idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası