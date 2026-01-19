İstanbul’da etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, vatandaşlar toplu taşıma ve şehirler arası otobüs seferlerinin durumunu yakından takip ediyor. Gece saatlerinden itibaren devam eden yağış, sabah saatlerinde de etkisini sürdürürken İstanbul Valiliği tarafından alınan trafik tedbirleri sonrası gözler toplu taşıma araçlarına çevrildi. Kamuoyunda ise ''Otobüs seferleri iptal mi?'' sorusu gündeme geldi. İşte 19 Ocak İstanbul Ankara şehirler arası otobüs ve toplu taşıma seferleri son durum...

İstanbul Valiliği trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 19 Ocak günü saat 10.00’dan itibaren ağır taşıtların ve motokuryelerin trafiğe çıkışını ikinci bir duyuruya kadar yasakladı. Tır, kamyon, römork ve benzeri ağır vasıtalar için uygulanan karar sonrası ''Otobüs seferleri iptal mi?'' ve ''19 Ocak İstanbul Ankara şehirler arası otobüs ve toplu taşıma seferleri devam ediyor mu?'' sorularına cevap aranmaya başladı.

İETT 19 Ocak 2026 resmi duyurusu.

İETT OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA?

19 Ocak itibarıyla İstanbul genelinde İETT otobüs seferleri iptal edilmedi. Fakat yoğun kar yağışı, buzlanma ve trafik sıkışıklığı nedeniyle bazı hatlarda gecikmeler yaşanıyor. İETT zorunlu durumlarda alternatif güzergahlar üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.

19 Ocak İstanbul Ankara şehirler arası otobüs ve toplu taşıma seferleri son durum: Otobüs seferleri iptal mi?

19 OCAK İSTANBUL ANKARA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul-Ankara şehirler arası otobüs seferleri için 19 Ocak tarihinde genel bir iptal kararı alınmadı. Seferler devam ediyor ancak İstanbul Valiliği’nin ağır taşıtlara getirdiği trafik yasağı nedeniyle bazı seferlerde gecikmeler yaşanabiliyor. Otobüs firmaları, yol ve hava koşullarına bağlı olarak hareket saatlerinde değişiklik olabileceğini bildiriyor. Yolculuk yapacak olan vatandaşların ilgili firmalardan güncel bilgileri öğrenerek teyit etmesi öneriliyor

19 Ocak İstanbul Ankara şehirler arası otobüs ve toplu taşıma seferleri son durum: Otobüs seferleri iptal mi?

METROBÜS, TRAMVAY, METRO, MARMARAY, MİNİBÜS VE VAPURLAR ÇALIŞIYOR MU?

İstanbul’da metrobüs, metro, tramvay ve marmaray seferleri 19 Ocak itibarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Raylı sistemlerde genel bir iptal bulunmazken, yoğunluk nedeniyle seferler de aksama görülebiliyor. Minibüs hatları da çalışmayı 19 Ocak günü sürdürüyor. Deniz ulaşımında ise hava şartlarına bağlı olarak bazı vapur seferlerinde gecikme ve sınırlı iptaller söz konusu.

Metro İstanbul resmi duyurusu.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul’da toplu taşıma seferleri iptal edilmedi. Otobüs, metro, metrobüs, tramvay, marmaray ve minibüsler hizmet vermeye devam ederken, kar yağışının etkisine bağlı olarak aksaklıklar yaşanabiliyor. Yetkililer, vatandaşların güncel sefer bilgileri için İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yapılan resmi duyuruları takip etmelerini öneriyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası