1998 Mısır Çarşısı patlaması davası olan Pınar Selek'in duruşması 2025'e ertelendi

1998 senesinde İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamayla ilgili uzun yıllardır yargılanan Pınar Selek'in duruşması gündemde yer alırken vatandaşlar kimdir, olayı nedir gibi soruları merak ediyor. Selek'in tutukluluk hali devam ederken dava duruşması Şubat 2025'e ertelendi.

1998 yılında Mısır Çarşısı'nda olan olayın ardından Pınar Selek, 7 kişinin ölüp 127 kişinin yaralanmasından yargılanmasından sorumlu tutulmuştu. Uzun senelerdir tutukluluk hali devam ederken Selek davası nedir, ne oldu merak ediliyorken patlamadan sorumlu tutulan Pınar Selek'in kim olduğu da gündeme geldi.

PINAR SELEK KİMDİR?

8 Ekim 1971 senesinde İstanbul'da doğan ismin kitapları Türkçe, Almanca ve Fransızca olarak yayımlanırken Türkiye'de yayınlanan feminist dergi Amargi'nin kurucu editörlerindendir. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi alan isim, doktorasını Strazburg Üniversitesi'nde tamamladı.

MISIR ÇARŞISI PINAR SELEK DAVASI NEDİR, NE OLDU?

Sosyolog olan Pınar Selek, 1988 senesinde olan Mısır Çarşısı patlamasından sorumlu tutulurken 4 defa beraat etti, bir defa da ceza aldı. Halen süren davada 6. kez yargılanmaya başlarken tutukluluk halinin devamına karar verilerek yeni duruşma 2025 Şubat'a ertelendi.

7 kişinin vefat ettiği ve 127 kişinin yaralandığı patlamada yargılama süreci İstanbul 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlarken Abdülmecit Öztürk adında bir kişinin ifadesiyle ağırlaştırılmış müebbet, 4 defa beraat alırken dava devam ediyor.

Pınar Selek'in avukatı olan Bahri Belen, İçişleri Bakanlığı tarafından mahkemeye gönderilen "Selek'in PKK/KCK etkinliğine katıldığına" dair yazıdaki etkinliğin aslında 11 Nisan 2024 tarihinde Fransa Kültür Bakanlığı'na bağlı ve Fransız üniversitelerinde yapılan bir etkinlik olduğunu ifade etti.

Selek'in tutukluluk hali devam ederken Abdülmecit Öztürk hakkında yakalama kararının infazının beklenmesine karar verildi. Duruşma ise 7 Şubat 2025'te görülecek.