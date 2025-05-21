2015'ten bu yana bir ilk! İstanbul tekrar o listede: Dünyada 20 şehirden biri oldu

İstanbul dünyanın en iyi 20 kongre şehri arasında yer aldı. Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Derneği (ICCA) verilerine göre megakent, geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında bir basamak yükselerek 2015’ten bu yana ilk kez ilk 20’ye girdi.

Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Derneği (ICCA) verilerine göre, İstanbul geçen yıl dünya kongre şehirleri sıralamasında bir basamak yükselerek 2015’ten bu yana ilk kez ilk 20’ye girdi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yaptığı açıklamaya göre, şehir 2024 yılında 50 ila 7 bin 300 katılımcı aralığında 86 uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı. Bu performansla İstanbul, dünya ve Avrupa kongre şehirleri sıralamasında bir sıra yükseldi.

2015'TEN BU YANA İLK KEZ LİSTEDE

ICCA verilerine göre, İstanbul’da 2024’te düzenlenen büyük kongre sayısı, bir önceki yıla göre 14 artış gösterdi. İstanbul, Avrupa’da 15’inci, dünyada ise 20’nci sırada yer aldı.

Daha önce 2015 yılında dünya sıralamasında sekizinci olarak ilk 10 hedefine ulaşan İstanbul, kongre turizminde bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor.

HEDEF İLK 10

ICCA listesine göre, 2024’te dünya genelinde en çok kongreye ev sahipliği yapan şehir 154 kongreyle Viyana olurken, onu 153 kongreyle Lizbon ve 144 kongreyle Singapur izledi.

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İstanbul, 2024 yılı için ilk kez açıklanan “Tıp Bilimleri Toplantılarında Dünyanın En İyi 8 Şehri” listesinde sekizinci sırada yer aldı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Hedefimiz ilk 10’a kalıcı olarak girmek ve kongre turizminin katma değerini artırmak” dedi.

Avdagiç, İstanbul’un küresel kongre pazarında üç önemli avantaja sahip olduğunu belirtti: toplantı salonları, otel kapasitesi ve uluslararası ulaşılabilirlik.

KONAKLAMADA İKİNCİ

Ayrıca Avdagiç, “İstanbul, CityDNA tarafından açıklanan ve Avrupa şehirlerinin toplam geceleme sayılarına göre sıralandığı ‘2024 Avrupa Konaklama İstatistiklerinde En Başarılı Destinasyonlar’ listesinde Londra’nın ardından ikinci sırada yer aldı” dedi.

“Yine CityDNA'nın ‘Avrupa Destinasyonlarına Uluslararası Seyahatte Artış’ istatistiklerinde İstanbul ve Antalya ilk dörtte yer aldı. Ülkemizden iki şehrin Avrupa’da en çok büyüyen destinasyonlar arasında yer almasından gurur duyuyoruz” diye ekledi.