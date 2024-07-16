2023 yılında polis olmak için TYT'den en az 250 ham puan almak gerekiyordu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
2024 yılı YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber polis olmak isteyen adaylar polis nasıl olunur, TYT'den kaç puan almak gerekiyor merak ederken geçen yıl TYT'den en azın 250 ham puan alınması gerekiyordu.
Milyonlarca adayın girdiği YKS sınavının açıklanmasının ardından öğrenciler KPSS ile polis olunur mu ve 230 puanla polis olup olamayacağını araştırmaya başladı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 16 Temmuz günü sonuçların açıklandığını açıkladı.
POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?
PMYO Lise Mezunu Polis alımı için TYT puanı ile alım yapılırken 2023 yılında en az 250 ham taban puan gerekiyordu. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise 200 ham puan isteniyordu.
YILLARA GÖRE PMYO TABAN PUANLARI
2017
260 ham puan
2018
260 ham puan
2019
250 ham puan
2020
Alım Yapılmadı
2021
250 ham puan
2022
250 ham puan
2023
250 ham puan
230 HAM PUANLA POLİS OLUNUR MU?
Geçtiğimiz yıl TYT sınavında en az 250 ham puan almak gerekiyordu. Adayların 250 ham puan için en az 45 net yapması gerekiyordu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi