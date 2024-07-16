2023 yılında polis olmak için TYT'den en az 250 ham puan almak gerekiyordu

2024 yılı YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasıyla beraber polis olmak isteyen adaylar polis nasıl olunur, TYT'den kaç puan almak gerekiyor merak ederken geçen yıl TYT'den en azın 250 ham puan alınması gerekiyordu.

2024 YKS AYT 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu

2024 YKS AYT 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu

Milyonlarca adayın girdiği YKS sınavının açıklanmasının ardından öğrenciler KPSS ile polis olunur mu ve 230 puanla polis olup olamayacağını araştırmaya başladı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 16 Temmuz günü sonuçların açıklandığını açıkladı.

POLİS OLMAK İÇİN TYT'DEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

PMYO Lise Mezunu Polis alımı için TYT puanı ile alım yapılırken 2023 yılında en az 250 ham taban puan gerekiyordu. Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için ise 200 ham puan isteniyordu.

YILLARA GÖRE PMYO TABAN PUANLARI

2017

260 ham puan

2018

260 ham puan

2019

250 ham puan

2020

Alım Yapılmadı

2021

250 ham puan

2022

250 ham puan

2023

250 ham puan

230 HAM PUANLA POLİS OLUNUR MU?

Geçtiğimiz yıl TYT sınavında en az 250 ham puan almak gerekiyordu. Adayların 250 ham puan için en az 45 net yapması gerekiyordu.