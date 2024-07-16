2024 YKS AYT 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Temmuz 2024 09:10 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme:

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Bu yıl gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları bugün açıklanırken dereceye giren adayların da isimleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda AYT alanında kim birinci oldu merak edilirken ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında 1. olan öğrencilere yer verdi.