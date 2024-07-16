2024 YKS AYT 1.si olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi'nden mezun oldu
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Bu yıl gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları bugün açıklanırken dereceye giren adayların da isimleri belli oldu. Milyonlarca öğrencinin katıldığı sınavda AYT alanında kim birinci oldu merak edilirken ÖSYM Başkanı Ersoy açıklamasında 1. olan öğrencilere yer verdi.
8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının sonuçları 16 Temmuz itibarıyla açıklandı. 2024 yılında YKS AYT 1.si kim oldu araştırılırken bugün dereceye giren adaylar da netleşti.
YKS sınavına bu yıl 3 milyon 36 bin 945 kişi başvurdu.
YKS AYT BİRİNCİSİ KİM OLDU 2024?
Bu yıl gerçekleşen sınavda AYT alanında Berra Kuruş birinci oldu.
YKS 2024 BİRİNCİSİ HANGİ OKULDAN MEZUN, NEREDEN?
16 Temmuz günü açıklanan sonuçlara göre TYT birincisi Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden mezun olurken AYT alanında birinci olan Berra Kuruş, Galatasaray Lisesi mezunu.
ÖSYM Başkanı Ersoy'un bugün yaptığı açıklama ise şöyle oldu:
"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;
Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;
Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"
Kaynak: Türkiye Gazetesi