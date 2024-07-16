2024 YKS TYT birincisi Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi'nden Süleyman Mete Genç oldu

8-9 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber bu sene YKS birincisi kim oldu merak edilirken ÖSYM Başkanı Ersoy, dereceye giren öğrencileri duyurdu. Başarısıyla adından söz ettiren YKS birincilerine tebrik mesajları gelirken TYT alanında 1. kim merak ediliyordu.

Bugün açıklanan YKS sonuçlarının ardından dereceye giren isimler de netleşti. 16 Temmuz günü sabah saatlerinde sonuçların erişime açılmasının ardından YKS TYT 1.si olan öğrencinin adı belli oldu.

Bu yılın birincisinin netleri ve hangi bölümü seçeceği ise merakla bekleniyor.

2024 YKS BİRİNCİSİ KİM?

8-9 Haziran'da yapılan YKS sınavının sonuçları açıklanırken dereceye girenler de belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bugün yaptığı açıklama ile beraber birinci olan öğrencilerin isimlerini ve hangi okuldan mezun olduklarını şöyle açıkladı:

"Temel Yeterlilik Testi (TYT) birincimiz Süleyman Mete Genç, Özel Mersin Elit Koleji Fen Lisesi-Mersin;

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) birincilerimiz, eşit ağırlık alanında Berra Kuruş, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, sayısal alanında Arda Taşdemir Cemil Meriç Fen Lisesi-Elazığ, sözel alanında Fatih Emre Düzcan, Özel Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi-Rize;

Yabancı Dil Testi (YDT) birincilerimiz Almanca Sevgi Kırmızıbekmez, Kabataş Erkek Lisesi-İstanbul, Arapça Yusuf Salih Orhan, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi-İstanbul, Fransızca Yunus Emre Aydoğan, Çapa Fen Lisesi-İstanbul, İngilizce Mehmet Alp Güneş, İstanbul Atatürk Fen Lisesi-İstanbul, Rusça Safiye Yaşar, Ayrancı Anadolu Lisesi-Ankara"

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Bu yıl sınava 3 milyon 36 bin 945 kişi başvuruda bulundu. AYT için 1 milyon 983 bin 766 başvuru ve YDT için

228 bin 814 başvuru yapıldı.