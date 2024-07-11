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2024-25 Süper Lig fikstürüne göre Beşiktaş - Samsunspor maçı 1. haftada oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024-25 Süper Lig fikstürüne göre Beşiktaş - Samsunspor maçı 1. haftada oynanacak
Beşiktaş, Tff, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Süper Lig'de fikstür belli oluyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi 14.00'te başlarken TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. Futbolseverler ise Beşiktaş'ın 2024-2025 Süper Lig fikstürünü araştırmaya başladı. BJK maçları ne zaman olduğu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz günü belli olurken 14.00'te fikstür çekimi başladı. Beşiktaş'ın 1. hafta karşılaşmalarının tarihleri futbolseverler tarafından araştırıldı.

Taraftarların gündeminde ise Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu mu, derbiler ne zaman oynanacak soruları yer almıştı. TFF tarafından yapılan açıklamayla BJK'nin maç fikstürü netleşti.

BEŞİKTAŞ 2024-25 SÜPER LİG MAÇ TAKVİMİ

Süper Lig'de ilk hafta Beşiktaş, Samsunspor ile karşılaşacak. 

Fikstür çekiminin ardından ilk hafta maçları şöyle:

Sivasspor - Trabzonspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Çaykur Rizespor - Rams Başakşehir
Kasımpaşa - Konyaspor
Galatasaray - Atakaş Hatayspor
Corendon Alanyaspor - Eyüpspor
Antalyaspor - Göztepe
Samsunpor - Beşiktaş
Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK

BEŞİKTAŞ'IN DERBİLERİ NE ZAMAN?

Fikstür çekimi halen devam ediyor. Tamamlanmasının ardında BJK maç takvimine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TFF tarafından yapılan fikstür çekimi duyurusu şöyle olmuştu:

"Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecektir.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak olan fikstür çekimi, Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacaktır. Fikstür çekimi boyunca görüntülü yayın, sadece yayıncı kuruluş tarafından yapılacaktır. Fuaye alanındaki mix-zone'da röportaj imkanı olacaktır."

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

Yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta başlarken ilk yarı 20-21-22-23 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak başlayıp 1 Haziran 2025 tarihinde bitecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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