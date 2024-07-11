2024-25 Süper Lig fikstürüne göre Beşiktaş - Samsunspor maçı 1. haftada oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 13:49 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme:

Beşiktaş, Tff, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün Süper Lig'de fikstür belli oluyor. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi 14.00'te başlarken TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. Futbolseverler ise Beşiktaş'ın 2024-2025 Süper Lig fikstürünü araştırmaya başladı. BJK maçları ne zaman olduğu belli oldu.