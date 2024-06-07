2024 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Türkiye ile Polonya karşılaşacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde gerçekleşen büyük organizasyonda heyecan devam ederken yarı finalde Türkiye ile Polonya karşı karşıya gelecek. Yakından takip edilen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını namağlup takımımızın maçı ne zaman, saat kaçta merak edilirken kiminle oynanacak araştırıldı.
Fransa'da düzenlenen 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ederken futbolseverler yarı final maçı bugün mü oynanacak aramasını yaptı. İşte Ampute Milli Futbol Takımı kadrosu...
Milli takımımız çeyrek final müsabakasında Almanya'yı 11-0 yenerek yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ilk yarısında Muhammet Yeğen'in 2, Kemal Güleş'in de 1 golüyle 3-0 önde giderken, ikinci yarıda Ömer Güleryüz'ün 3, Rahmi Özcan'ın 2, Serkan Dereli, Kemal Güleş ve Savaş Kaya'nın golleri ile galip ayrıldık.
2017'de Türkiye'de, 2021'de ise Polonya'da düzenlenen organizasyonda ilk kez 16 takım katıldı.
Turnuvada yer alan ülkeler şöyle: Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, Polonya, İskoçya, Almanya, İngiltere, Gürcistan, Belçika, İspanya, İsrail, İrlanda, Azerbaycan, İtalya, Hollanda ve Ukrayna.
Kaynak: Türkiye Gazetesi