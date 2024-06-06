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Ampute Milli Takımı, Almanya’ya tarihi fark! Yarı finaldeyiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ampute Milli Takımı, Almanya’ya tarihi fark! Yarı finaldeyiz

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa’da düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Almanya’yı 11-0’lık farklı sonuçla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milliler, yarın TSİ 16.30’da Polonya ile finale yükselmek için mücadele edecek.

Turkcell’in ana sponsorluğundaki Ampute Milli Takımı, Fransa’da düzenlenen EURO 2024 Ampute Futbol Şampiyonası’nda tarih yazmaya devam ediyor. Turnuvanın çeyrek finalinde karşılaştığı Almanya’yı 11-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden Ay-yıldızlılar, gözünü şampiyonluğa dikti.

Ampute Milli Takımı'na tarihi galibiyeti getiren goller; 32, 36 ve 38. dakikalarda Ömer Güleryüz, 5 ve 18. dakikalarda Muhammed Yeğen, 12 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş, 27 ve 50+2. dakikalarda Rahmi Özcan, 35. dakikada Serkan Derel ve 47. dakikada Savaş Kaya’dan geldi.

YARI FİNAL MAÇI YARIN

Ampute Milli Takımı, yarın TSİ 16.30’da İrlanda’yı 3-0’la geçen Polonya ile finale yükselme mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlılar, şimdiye kadar iki kez düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın ikisinde de şampiyon olmayı başarmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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