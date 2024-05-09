2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu açıklarken yıl sonu enflasyon oranı kaç oldu, açıklandı mı gibi sorular araştırıldı. Bugün belli olan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini dair bilgiler haberimizdedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 9 Mayıs günü yıl sonu tahminlerini açıklarken vatandaşlar yüzde kaç, ne kadar gibi sorulara cevap aradı.
İlk toplantıda %36 olan tahmin %38'e çıktı. 2025 senesinin tahmini %14 ve 2026 tahmini %9 oldu.
"Enflasyon, hedeflerimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar sıkı para politikası duruşumuzu korumakta kararlıyız. Enflasyon bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.
Nisan ayında kartla yapılan harcamalar reel bazda zayıflarken imalat sanayii firmaların yurt içi sipariş beklentileri çeyrek bazda gerilemeye devam etmiştir. Mart ayı itibarıyla açıklanmaya başlanan hizmet üretim endeks ilk çeyrekte nispeten yatay seyretmiştir. İlk çeyrekte artış gösteren PMI verileri nisan ayı itibarıyla ikinci çeyrekte ılımlı bir zayıflama işaret etmektedir.
Tüketici enflasyon 2023 yılı son çeyreğinde ve 2024 yılı ocak ayında tahmin aralığının orta noktasına yakın seyretmişti. Yıllık enflasyon son dönemde yukarı yönlü seyir izlemiştir. Enflasyonun 2024 yılı ilk yarısında artmaya devam ettiğini öngördüğümüzü enflasyon raporunda paylaşmıştık. Son 3 ayda enflasyonun öngörülerimizden yüksek bir seyir izlediğini görüyoruz. Küresel emtia fiyatları rapor döneminde enerji grubu öncülüğünde yükselmiştir. 3 aylık dönemde gıda fiyatlarında güçlü artışlar gerçekleşmiş, kırmızı et fiyatları bu gelişmede öne çıkmıştır. 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri gerilerken yıl sonu beklentileri enflasyon raporu tahminlerinin üzerinde seyretmiştir.
Kira alt grubu öne çıkmıştır. Enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinde ekstra artış yaptığımızı hatırlatmak isterim."
Kaynak: Türkiye Gazetesi