2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 oldu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ikinci enflasyon raporunu açıklarken yıl sonu enflasyon oranı kaç oldu, açıklandı mı gibi sorular araştırıldı. Bugün belli olan 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu tahminlerini dair bilgiler haberimizdedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 9 Mayıs günü yıl sonu tahminlerini açıklarken vatandaşlar yüzde kaç, ne kadar gibi sorulara cevap aradı.

İlk toplantıda %36 olan tahmin %38'e çıktı. 2025 senesinin tahmini %14 ve 2026 tahmini %9 oldu.

Karahan'ın toplantıda yaptığı konuşmada yer alan ifadeler şöyle: